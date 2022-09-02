Перспективний український футболіст перейшов до шотландського клубу

Микола Кухаревич виступатиме за "Хіберніан".

Перспективний український футболіст перейшов до шотландського клубу
Кухаревич вирушив у другу оренду з "Труа"
© Футбол 24

Український нападник Микола Кухаревич перейшов до "Хіберніана" на правах оренди, про що повідомила прес-служба шотландського клубу.

21-річний футболіст належить французькому "Труа". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Левен" і не відзначився результативними діями у 11 матчах.

"Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону. Команда після п'яти турів посідає восьме місце у чемпіонаті Шотландії і не виступає у єврокубках.

Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", а заявити про себе футболіст зміг у складі львівського "Руху", звідки перейшов до "Труа", підписавши контракт на п'ять років. За французів українець провів поки що лише два матчі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023
Дві українки стартували з перемог на US OpenДві українки стартували з перемог на US Open
Став відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонівСтав відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогераКолишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогера
"Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі""Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі"
Гравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітківГравець "Динамо" увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів світу серед однолітків
У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбоУ бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо
"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро
Форвард збірної України Яремчук перейшов із "Бенфіки" у "Брюгге"Форвард збірної України Яремчук перейшов із "Бенфіки" у "Брюгге"
Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війниЗірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війни
Зіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинкуЗіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинку
Футболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІФутболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІ
Футболіст "Динамо" близький до трансферу в лондонський клуб – ЗМІФутболіст "Динамо" близький до трансферу в лондонський клуб – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости