Перспективний український футболіст перейшов до шотландського клубу

Український нападник Микола Кухаревич перейшов до "Хіберніана" на правах оренди, про що повідомила прес-служба шотландського клубу.

21-річний футболіст належить французькому "Труа". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Левен" і не відзначився результативними діями у 11 матчах.

"Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону. Команда після п'яти турів посідає восьме місце у чемпіонаті Шотландії і не виступає у єврокубках.

Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", а заявити про себе футболіст зміг у складі львівського "Руху", звідки перейшов до "Труа", підписавши контракт на п'ять років. За французів українець провів поки що лише два матчі.