Колишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогера

Український футболіст Микола Морозюк став новачком клубу другого дивізіону чемпіонату Кіпру "Красава".

Інформація про перехід з'явилася на порталі Transfermarkt.

34-річний захисник із зими готувався до нового сезону з "Чорноморцем", але у результаті залишив одеський клуб у статусі вільного агента 31 серпня.

До цього Морозюк перебував без клубу з літа минулого року, коли пішов із турецького "Різеспора".

Варто зазначити, що футболіст у минулому виступав за київське "Динамо" і навіть носив капітанську пов'язку. Також на його рахунку 14 матчів та 1 гол за збірну України.

Кіпрський клуб "Красава" є проектом російського відеоблогера Євгена Савіна. Він був змушений залишити Росію після того, як засудив війну в Україні.