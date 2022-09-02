Колишній капітан "Динамо" перейшов до кіпрського клубу російського блогера
Микола Морозюк виступатиме за ФК "Красава".
Український футболіст Микола Морозюк став новачком клубу другого дивізіону чемпіонату Кіпру "Красава".
Інформація про перехід
34-річний захисник із зими готувався до нового сезону з "Чорноморцем", але у результаті залишив одеський клуб у статусі вільного агента 31 серпня.
До цього Морозюк перебував без клубу з літа минулого року, коли пішов із турецького "Різеспора".
Варто зазначити, що футболіст у минулому виступав за київське "Динамо" і навіть носив капітанську пов'язку. Також на його рахунку 14 матчів та 1 гол за збірну України.
Кіпрський клуб "Красава" є проектом російського відеоблогера Євгена Савіна. Він був змушений залишити Росію після того, як засудив війну в Україні.