УПЛ отримала дві постанови Печерського суду щодо ситуації з телепулом

Ліга отримала заборону санкцій проти порушників.

УПЛ отримала дві постанови Печерського суду щодо ситуації з телепулом
УПЛ буде оскаржувати рішення суду
© upl.ua

Українська Прем'єр-ліга повідомила про отримання двох ухвал Печерського суду щодо ситуації з єдиним телевізійним пулом.

Заяву опубліковано на офіційному сайті турніру.

"31 серпня 2022 року українська Прем'єр-ліга отримала дві ухвали від Печерського районного суду м. Києва за підписами суддів Волкової С.Я. та Вовка С.В.

Цими ухвалами, заснованими на позовах двох громадян, Печерський районний суд м. Києва заборонив українській Прем'єр-лізі вживати певних дій щодо перешкоджання реалізації прав на використання домашніх матчів ФК "Динамо" (Київ), СК "Дніпро-1" (Дніпро), ФК "Зоря" (Луганськ), ФК "Металіст" (Харків), ФК "Рух" (Львів) у рамках чемпіонату УПЛ на деяких Youtube-каналах.

УПЛ заявляє, що це питання вирішуватиметься у юридичній площині відповідно до норм чинного законодавства України та нормативно-правових документів Української асоціації футболу та української Прем'єр-ліги.

Відповідні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2022 року будуть оскаржені УПЛ у передбачені чинним законодавством терміни", – сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше УПЛ передала ексклюзивні права на трансляцію матчів телекомпанії Setanta Sports на три роки. Сума угоди склала 16,2 мільйона доларів.

При цьому низка клубів не пускала знімальні групи Setanta Sports для роботи на матчах. Також трансляції та огляди ігор з'являлися на YouTube-каналах, що не мають стосунку до Setanta Sports.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
В Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поляВ Аргентині забили фантастичний гол зі своєї половини поля
Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023
Дві українки стартували з перемог на US OpenДві українки стартували з перемог на US Open
Став відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонівСтав відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
Блок рекламы


Похожие новости
Клуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки "Шахтаря" та збірної України – ЗМІКлуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ
У "Шахтарі" жорстко розкритикували ФІФА через позицію щодо росіянУ "Шахтарі" жорстко розкритикували ФІФА через позицію щодо росіян
"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди
У МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у ФранціїУ МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у Франції
Іспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІІспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІ
"Шахтар" може подати до суду на ФІФА через ситуацію з легіонерами"Шахтар" може подати до суду на ФІФА через ситуацію з легіонерами
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Футболіст "Манчестер Юнайтед" подав до суду на вболівальника за образи у соцмережахФутболіст "Манчестер Юнайтед" подав до суду на вболівальника за образи у соцмережах
"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ"Фіорентина" дала "Шахтарю" два дні на ухвалення рішення щодо продажу бразильського футболіста - ЗМІ
Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости