УПЛ отримала дві постанови Печерського суду щодо ситуації з телепулом

Українська Прем'єр-ліга повідомила про отримання двох ухвал Печерського суду щодо ситуації з єдиним телевізійним пулом.

Заяву опубліковано на офіційному сайті турніру.

"31 серпня 2022 року українська Прем'єр-ліга отримала дві ухвали від Печерського районного суду м. Києва за підписами суддів Волкової С.Я. та Вовка С.В.

Цими ухвалами, заснованими на позовах двох громадян, Печерський районний суд м. Києва заборонив українській Прем'єр-лізі вживати певних дій щодо перешкоджання реалізації прав на використання домашніх матчів ФК "Динамо" (Київ), СК "Дніпро-1" (Дніпро), ФК "Зоря" (Луганськ), ФК "Металіст" (Харків), ФК "Рух" (Львів) у рамках чемпіонату УПЛ на деяких Youtube-каналах.

УПЛ заявляє, що це питання вирішуватиметься у юридичній площині відповідно до норм чинного законодавства України та нормативно-правових документів Української асоціації футболу та української Прем'єр-ліги.

Відповідні ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31 серпня 2022 року будуть оскаржені УПЛ у передбачені чинним законодавством терміни", – сказано у заяві.

Нагадаємо, раніше УПЛ передала ексклюзивні права на трансляцію матчів телекомпанії Setanta Sports на три роки. Сума угоди склала 16,2 мільйона доларів.

При цьому низка клубів не пускала знімальні групи Setanta Sports для роботи на матчах. Також трансляції та огляди ігор з'являлися на YouTube-каналах, що не мають стосунку до Setanta Sports.