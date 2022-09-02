Збірна України обіграла Велику Британію на старті Євробаскету-2022

Українці впевнено розібралися зі своїм суперником.

Збірна України обіграла Велику Британію на старті Євробаскету-2022
Українці легко розібралися із британцями
© Федерація баскетболу України

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула перемогу у першому турі Євробаскету-2022.

Підопічні Айнарса Багатскіса зустрічалися з Великою Британією та розгромили суперника з рахунком 90:61.

Українська збірна перемогла у кожній із чвертей. Найрезультативнішим гравцем української команди став легкий форвард Святослав Михайлюк, в активі якого 17 очок, 5 результативних передач та 3 перехоплення.

Україна – Велика Британія – 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

Україна виступає на чемпіонаті Європи у групі C, усі матчі якої проходять у Мілані. Вже 3 вересня українці проведуть поєдинок проти Естонії. Початок – о 18:00.


Данило Слесь, ZN.ua





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