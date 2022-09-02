"Челсі" підписав досвідченого нападника "Барселони"

Лондонський "Челсі" перед закриттям трансферного вікна оформив перехід нападника "Барселони" П'єра-Емеріка Обамеянга, про що повідомила прес-служба клубу АПЛ.

Футболіст, який народився у Франції та виступав за збірну Габона, підписав контракт на два роки.

Варто зазначити, що в рамках обміну до "Барселони" мав вирушити іспанський захисник Маркос Алонсо, але клуби не встигали подати документи до Ла Ліги. У результаті "Челсі" розірвав контракт із гравцем, який вирушить до Каталонії вже у статусі вільного агента.

Нагадаємо, 33-річний П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до "Барселони" з лондонського "Арсеналу" у лютому. Минулого сезону Ла Ліги форвард провів 17 матчів та забив 11 голів. "Барса" погодилася відпустити нападника після підписання зіркового бомбардира "Баварії" Роберта Левандовського.