"Челсі" підписав досвідченого нападника "Барселони"

П'єр-Емерік Обамеянг повернувся до Англії.

Обамеянг повернувся до АПЛ
© chelseafc.com

Лондонський "Челсі" перед закриттям трансферного вікна оформив перехід нападника "Барселони" П'єра-Емеріка Обамеянга, про що повідомила прес-служба клубу АПЛ.

Футболіст, який народився у Франції та виступав за збірну Габона, підписав контракт на два роки.

Варто зазначити, що в рамках обміну до "Барселони" мав вирушити іспанський захисник Маркос Алонсо, але клуби не встигали подати документи до Ла Ліги. У результаті "Челсі" розірвав контракт із гравцем, який вирушить до Каталонії вже у статусі вільного агента.

Нагадаємо, 33-річний П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до "Барселони" з лондонського "Арсеналу" у лютому. Минулого сезону Ла Ліги форвард провів 17 матчів та забив 11 голів. "Барса" погодилася відпустити нападника після підписання зіркового бомбардира "Баварії" Роберта Левандовського.


Данило Слесь, ZN.ua





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