На війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанат
Ультрас загинув у Херсонській області.
Під час контрнаступу ЗСУ у Херсонській області загинув відомий фанат сімферопольської "Таврії" Святослав "Свят" Алексапольський.
"Він замкнув на собі великий контур завдань у зоні відповідальності підрозділу. Під час штурмових дій взяв ситуацію під власний контроль, ліквідував ворожу піхоту та надавав медичну допомогу, проте уламок ворожої артилерії зупинив земний шлях Святослава", - йдеться
Святослав був командиром взводу розвідки 126-ї бригади. Брав участь у бойових діях з 2015 року у підрозділах "Азов" та ДШВ. Також він був відомим ультрас сімферопольської "Таврії".
"Таврія" - український футбольний клуб із Сімферополя, який є першим чемпіоном України (1992) та володарем Кубка України (2010).
У 2014 році через анексію Росією Криму припинив своє існування, проте через два роки відновив діяльність у Херсонській області.
28 березня 2022 року клуб оголосив про розпуск команди у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.