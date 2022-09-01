На війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанат

Ультрас загинув у Херсонській області.

На війні з Росією загинув відомий кримський футбольний фанат
Окупувати Херсон російським загарбникам вдалося ще на початку березня
© Фото из соцсетей

Під час контрнаступу ЗСУ у Херсонській області загинув відомий фанат сімферопольської "Таврії" Святослав "Свят" Алексапольський.

"Він замкнув на собі великий контур завдань у зоні відповідальності підрозділу. Під час штурмових дій взяв ситуацію під власний контроль, ліквідував ворожу піхоту та надавав медичну допомогу, проте уламок ворожої артилерії зупинив земний шлях Святослава", - йдеться у повідомленні 126-ї окремої бригади. територіальної оборони Одеси.

Святослав був командиром взводу розвідки 126-ї бригади. Брав участь у бойових діях з 2015 року у підрозділах "Азов" та ДШВ. Також він був відомим ультрас сімферопольської "Таврії".

"Таврія" - український футбольний клуб із Сімферополя, який є першим чемпіоном України (1992) та володарем Кубка України (2010).

У 2014 році через анексію Росією Криму припинив своє існування, проте через два роки відновив діяльність у Херсонській області.

28 березня 2022 року клуб оголосив про розпуск команди у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії до України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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