Збірна України вийшла у плей-оф чемпіонату світу з волейболу

Сьогодні, 31 серпня, чоловіча збірна України з волейболу провела свій третій матч у групі чемпіонату світу.

України у вольовому стилі у чотирьох партіях обіграли збірну Пуерто-Ріко з рахунком 24:26, 25:19, 25:16, 25:19.

Таким чином, Україна здобула другу перемогу у групі та з другого місця пробилася до 1/8 фіналу, де зіграє проти команди Нідерландів.

Раніше у групі українці програли іменитим сербам та обіграли Туніс.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна посіла місце відстороненої команди РФ .

Зазначимо, що чемпіонат світу з волейболу 2022 року мав пройти в десяти містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.