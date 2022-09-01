Збірна України вийшла у плей-оф чемпіонату світу з волейболу
Українці виграли два матчі у групі.
Сьогодні, 31 серпня, чоловіча збірна України з волейболу провела свій третій матч у групі чемпіонату світу.
України у вольовому стилі у чотирьох партіях обіграли збірну Пуерто-Ріко з рахунком 24:26, 25:19, 25:16, 25:19.
Таким чином, Україна здобула другу перемогу у групі та з другого місця пробилася до 1/8 фіналу, де зіграє проти команди Нідерландів.
Раніше у групі українці програли іменитим сербам та обіграли Туніс.
Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.
Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна посіла місце відстороненої команди РФ.
Зазначимо, що чемпіонат світу з волейболу 2022 року мав пройти в десяти містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.