"Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі"

Кияни посилились українським гравцем.

Кабаєв - футболіст "Динамо"
© ФК Динамо

Півзахисник "Зорі" Владислав Кабаєв перейшов до "Динамо", повідомляє прес-служба київського клубу.

Угода розрахована на чотири роки. За "Динамо" він виступатиме під 7-м номером.

26-річний Кабаєв є вихованцем СДЮШОР "Чорноморець". У складі "моряків" провів у всіх турнірах 55 матчів, у яких забив 2 м'ячі.

Влітку 2017 року перейшов до луганської "Зорі". Разом із луганчанами двічі, 2020-го та 2021-го, став бронзовим призером чемпіонату України, грав у єврокубках – Лізі Європи та Лізі конференцій. Загалом у складі "Зорі" провів 129 матчів, забив 10 м'ячів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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