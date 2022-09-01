"Динамо" оголосило про підписання футболіста "Зорі"

Півзахисник "Зорі" Владислав Кабаєв перейшов до "Динамо", повідомляє прес-служба київського клубу.

Угода розрахована на чотири роки. За "Динамо" він виступатиме під 7-м номером.

26-річний Кабаєв є вихованцем СДЮШОР "Чорноморець". У складі "моряків" провів у всіх турнірах 55 матчів, у яких забив 2 м'ячі.

Влітку 2017 року перейшов до луганської "Зорі". Разом із луганчанами двічі, 2020-го та 2021-го, став бронзовим призером чемпіонату України, грав у єврокубках – Лізі Європи та Лізі конференцій. Загалом у складі "Зорі" провів 129 матчів, забив 10 м'ячів.