Клуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ

Михайло Мудрик може опинитися у Англії.

Клуб АПЛ зробив фінальну пропозицію щодо висхідної зірки
Мудрик все ще може покинути "Шахтар"
© ФК Шахтер

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" зробив фінальну пропозицію щодо футболіста донецького "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика, про що повідомив журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, англійський клуб готовий заплатити за 21-річного вінгера 30 мільйонів євро одним платежем без розстрочки.

Це остання спроба "Брентфорда" придбати українського таланта, оскільки 1 вересня трансферне вікно в Англії закривається.

Також гравець перебуває у шорт-листі "Арсеналу", але журналіст зазначив, що у лондонців зараз інші пріоритети на ринку, тому офіційної пропозиції від клубу чекати не варто.

Нагадаємо, контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Минулого сезону футболіст провів за команду 19 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач. Також на його рахунку п'ять матчів за збірну України.

Варто зазначити, що раніше "Брентфорд" підписав перспективного українського півзахисника Єгора Ярмолюка із "Дніпра-1".


Данило Слесь, ZN.ua





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