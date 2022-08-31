Дві українки стартували з перемог на US Open

Боротьбу на турнірі завершила Леся Цуренко.

Дві українки стартували з перемог на US Open
Костюк вийшла у друге коло
© btu.org.ua

Українські тенісистки подолали перший раунд Відкритого чемпіонату США.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зустрічалася з американкою Бернардою Перою та здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини. Калініна вже повторила свій найкращий результат на турнірі – у 2019 та 2021 роках вона також виходила у друге коло. У наступному колі тенісистка зустрінеться із чешкою Петрою Квітовою.

Огляд матчу

Ще одна українка Марта Костюк зустрічалася з єгиптянкою Маяр Шериф та здобула перемогу за підсумками двох сетів – 7:6, 6:4. Гра тривала 1 годину 30 хвилин.

Найкращим результатом Костюк на US Open залишається вихід у третє коло 2020 року. Наступною суперницею українки буде Вікторія Азаренко з Білорусі.

Огляд матчу

Леся Цуренко завершила боротьбу на турнірі. Вона грала проти іспанки Паули Бадоси і після успішного першого сета в підсумку програла – 6:3, 6:7 3:6.


Данило Слесь, ZN.ua





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