У "Шахтарі" жорстко розкритикували ФІФА через позицію щодо росіян

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував ФІФА через їхню невизначеність щодо Росії.

"Якщо подивитися на Росію, у них начебто все добре. Вони грають собі, багато людей на стадіонах. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагує на цю ситуацію.

Чому Росія досі є членом ФІФА? Вони зруйнували все: нашу країну, життя українців та наш футбол. ФІФА потрібно зайняти вже якусь позицію. У цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - наводить слова Палкіна ВВС .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, що відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.