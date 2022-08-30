У "Шахтарі" жорстко розкритикували ФІФА через позицію щодо росіян

ФІФА поки що не виключила окупантів з організації.

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ФІФА не може визначитися зі своєю позицією щодо РФ

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував ФІФА через їхню невизначеність щодо Росії.

"Якщо подивитися на Росію, у них начебто все добре. Вони грають собі, багато людей на стадіонах. Дивно мені, що ФІФА ніяк не реагує на цю ситуацію.

Чому Росія досі є членом ФІФА? Вони зруйнували все: нашу країну, життя українців та наш футбол. ФІФА потрібно зайняти вже якусь позицію. У цій ситуації неможливо грати в якусь гру і не займати позиції", - наводить слова Палкіна ВВС.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, що відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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