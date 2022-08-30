Збірна України на Євробаскеті-2022: розклад матчів, де дивитись, становище у групі
Чоловіча збірна зіграє на континентальній першості.
1 вересня стартує чоловічий чемпіонат Європи-2022, у якому візьме участь і збірна України з баскетболу.
На першому етапі турніру команда Айнарса Багатскіса зіграє у групі С, ігри якої відбудуться в італійському Мілані.
Суперниками української збірної стануть представники Греції, Естонії, Великої Британії, Італії та Хорватії, а усі матчі турніру за участю українців можна буде побачити у прямих ефірах на телеканалі XSPORT.
Розклад матчів:
2 вересня (п'ятниця)
Україна - Велика Британія 15:15
3 вересня (субота)
Естонія – Україна 18:00
5 вересня (понеділок)
Україна - Італія 22:00
6 вересня (вівторок)
Греція – Україна 18:00
8 вересня (четвер)
Хорватія – Україна 15:15
Турнірне становище
Чотири найкращі команди групи вийдуть у плей-офф змагань.
Нагадаємо, що спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня цього року в чотирьох країнах – Чехії, Грузії, Німеччині та Італії, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.
На своєму останньому чемпіонаті Європи чоловіча збірна України в 2017 році зуміла вийти з групи, але в першому раунді плей-офф поступилася Словенії, яка і стала чемпіоном Європи.