Збірна України на Євробаскеті-2022: розклад матчів, де дивитись, становище у групі

1 вересня стартує чоловічий чемпіонат Європи-2022, у якому візьме участь і збірна України з баскетболу.

На першому етапі турніру команда Айнарса Багатскіса зіграє у групі С, ігри якої відбудуться в італійському Мілані.

Суперниками української збірної стануть представники Греції, Естонії, Великої Британії, Італії та Хорватії, а усі матчі турніру за участю українців можна буде побачити у прямих ефірах на телеканалі XSPORT.

Розклад матчів:

2 вересня (п'ятниця)

Україна - Велика Британія 15:15

3 вересня (субота)

Естонія – Україна 18:00

5 вересня (понеділок)

Україна - Італія 22:00

6 вересня (вівторок)

Греція – Україна 18:00

8 вересня (четвер)

Хорватія – Україна 15:15

Турнірне становище

Чотири найкращі команди групи вийдуть у плей-офф змагань.

Нагадаємо, що спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня цього року в чотирьох країнах – Чехії, Грузії, Німеччині та Італії, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

На своєму останньому чемпіонаті Європи чоловіча збірна України в 2017 році зуміла вийти з групи, але в першому раунді плей-офф поступилася Словенії, яка і стала чемпіоном Європи.