Збірна України на Євробаскеті-2022: розклад матчів, де дивитись, становище у групі

Чоловіча збірна зіграє на континентальній першості.

Збірна України на Євробаскеті-2022: розклад матчів, де дивитись, становище у групі
Групу Україна гратиме в Італії
© ФБУ

1 вересня стартує чоловічий чемпіонат Європи-2022, у якому візьме участь і збірна України з баскетболу.

На першому етапі турніру команда Айнарса Багатскіса зіграє у групі С, ігри якої відбудуться в італійському Мілані.

Суперниками української збірної стануть представники Греції, Естонії, Великої Британії, Італії та Хорватії, а усі матчі турніру за участю українців можна буде побачити у прямих ефірах на телеканалі XSPORT.

Розклад матчів:

2 вересня (п'ятниця)

Україна - Велика Британія 15:15

3 вересня (субота)

Естонія – Україна 18:00

5 вересня (понеділок)

Україна - Італія 22:00

6 вересня (вівторок)

Греція – Україна 18:00

8 вересня (четвер)

Хорватія – Україна 15:15

Турнірне становище

Чотири найкращі команди групи вийдуть у плей-офф змагань.

Нагадаємо, що спочатку Євробаскет-2021 мав пройти з 2 по 29 вересня цього року в чотирьох країнах – Чехії, Грузії, Німеччині та Італії, проте через пандемію коронавірусу його було перенесено на рік уперед.

На своєму останньому чемпіонаті Європи чоловіча збірна України в 2017 році зуміла вийти з групи, але в першому раунді плей-офф поступилася Словенії, яка і стала чемпіоном Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою
Українська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US OpenУкраїнська тенісистка сенсаційно обіграла експершу ракетку світу на старті US Open
Матч УПЛ "Шахтар" – "Динамо" може пройти у ЛондоніМатч УПЛ "Шахтар" – "Динамо" може пройти у Лондоні
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
Форвард збірної України Яремчук перейшов із "Бенфіки" у "Брюгге"Форвард збірної України Яремчук перейшов із "Бенфіки" у "Брюгге"
Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світуЗбірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Зірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війниЗірковий ексфутболіст "Шахтаря" пообіцяв повернутися до України після війни
Клуб НБА відрахував баскетболіста збірної УкраїниКлуб НБА відрахував баскетболіста збірної України
"Динамо" змінило місто та стадіон у Польщі для проведення єврокубкових матчів"Динамо" змінило місто та стадіон у Польщі для проведення єврокубкових матчів
Футболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІФутболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІ
Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023Збірна України з баскетболу програла другий матч за тиждень у відборі на ЧС-2023
Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІФутболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ
Лідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупаціїЛідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупації
"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися календар матчів у єврокубках"Динамо" та "Дніпро-1" дізналися календар матчів у єврокубках
Последние новости
Подгружаем последние новости