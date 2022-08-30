Зірковий легіонер "Шахтаря" пояснив своє рішення залишитись в Україні під час війни

Нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре розповів, чому вирішив не залишати український клуб.

"Велике спасибі. Минулий рік був жахливим. Для мене, але особливо для клубу та України. Утім, під час реабілітації я завжди відчував підтримку всіх у "Шахтарі". Я міг піти, але відчував, що це неправильно. Я хочу подякувати іншим клубам за такий інтерес до мене.Тепер я сильніший, ніж будь-коли, і хочу відплатити клубу... Вперед!" – написав Траоре на своїй сторінці у Instagram.

Нагадаємо, у вересні минулого року Траоре зазнав серйозної травми на початку матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера" (0:0) після контакту з Дензелом Дюмфрісом і вилетів майже на рік.

21-річний ффриканський гравець перейшов до "Шахтаря" минулого літа з амстердамського "Аякса" за 10 млн євро. Уродженець Буркіна-Фасо провів у складі донеччан 14 матчів, у яких забив дев'ять голів. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон, Додо, Марлон, Ісмаїлі та головний тренер команди Роберто Де Дзербі