У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо Вадим Зеленюк, повідомляє Федерація дзюдо Хмельниччини .

"Мужно та героїчно, відбиваючи черговий наступ ворога на околицях Авдіївки, перестало битися серце нашого Героя. Вічна пам'ять загиблому Герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну", - йдеться у заяві.

34-річний Зеленюк є переможцем та неодноразовим призером національної першості, Кубків Європи та світу, а у 2013 році став бронзовим призером чемпіонату світу з бойового самбо (у категорії до 68 кілограмів),

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".