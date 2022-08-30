У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо

Спортсмена загинув у боях біля Авдіївки.

У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо
У Вадима залишилися батьки та сестра
© Фото из соцсетей

У бою з російськими окупантами загинув український призер чемпіонату світу з бойового самбо Вадим Зеленюк, повідомляє Федерація дзюдо Хмельниччини.

"Мужно та героїчно, відбиваючи черговий наступ ворога на околицях Авдіївки, перестало битися серце нашого Героя. Вічна пам'ять загиблому Герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну", - йдеться у заяві.

34-річний Зеленюк є переможцем та неодноразовим призером національної першості, Кубків Європи та світу, а у 2013 році став бронзовим призером чемпіонату світу з бойового самбо (у категорії до 68 кілограмів),

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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