"Манчестер Юнайтед" оголосив про трансфер футболіста за 100 млн євро

"Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про домовленість з "Аяксом" щодо трансферу вінгера Антоні.

Наразі сторони працюють над останніми деталями угоди. 22-річний бразилець має пройти медогляд та отримати робочу візу.

За інформацією британських ЗМІ, МЮ заплатить за футболіста 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів за схемою 95+5.

Це найбільша сума трансферу для гравців Ередивізії, а також найдорожчий трансфер літа.

Нагадаємо, Антоні перейшов у "Аякс" із "Сан-Паулу" у липні 2020 року. У 82 матчах за нідерландську команду на його рахунку 24 голи та 22 результативні передачі.

У жовтні минулого року нападник дебютував за збірну Бразилії, у складі якої у дев'яти матчах забив два голи та віддав дві результативні передачі.