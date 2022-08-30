Форвард збірної України Яремчук перейшов із "Бенфіки" у "Брюгге"

Футболіст повернувся до чемпіонату Бельгії.

Форвард збірної України Яремчук перейшов із
Яремчук уже грав у Бельгії
© Club Brugge

Нападник збірної України Роман Яремчук перейшов із португальської "Бенфіки" до бельгійського "Брюгге".

Гравець підписав контракт до 2026 року.

Офіційно фінансові деталі угоди не повідомляються. Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що "Брюгге" заплатить за Яремчука 16 мільйонів євро, а ще три мільйони будуть прописані бонусами. Це рекордна сума в історії "Брюгге".

Варто зазначити, що "Брюгге" йде на третьому місці в національному чемпіонаті та виступить на груповому етапі Ліги чемпіонів у квартеті з "Порту", "Атлетіко" та "Баєром". За команду виступає українець Едуард Соболь.

26-річний Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" минулого року, але закріпитися в основному складі португальців не зумів. У "Генті" українець був лідером команди.


Данило Слесь, ZN.ua





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