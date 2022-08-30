Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу

29 серпня збірна України провела другий матч на чемпіонаті світу з волейболу.

Українці зустрічалися з Тунісом у польському Катовіце та здолали суперника з рахунком 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Найрезультативнішим гравцем української збірної став капітан Олег Плотницький, на рахунку якого 14 очок.

Повне відео матчу

До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожної групи, а також четвірка найкращих серед третіх місць. У першому турі українці поступилися Сербії (0:3). Наступний поєдинок у групі A збірна України проведе 30 серпня проти Пуерто-Ріко.