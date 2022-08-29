Клуб НБА відрахував баскетболіста збірної України

Святослав Михайлюк більше не зіграє за "Торонто".

Клуб НБА відрахував баскетболіста збірної України
Михайлюк шукатиме собі нову команду
© Федерація баскетболу України

Клуб НБА "Торонто Репторз" відрахував українського баскетболіста Святослава Михайлюка.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Шамс Чаранія.

Легкий форвард зараз перебуває у складі збірної України. Найближчим часом 25-річний баскетболіст займатиметься пошуком нового клубу.

Нагадаємо, влітку 2018 Святослав Михайлюк був обраний "Лейкерс" на драфті НБА під 47-м номером. Він став першим в історії клубу задрафтованим українцем.

У складі команди з Лос-Анджелеса форвард закріпитися не зумів і пізніше перейшов у "Детройт". На початку минулого року Михайлюк став баскетболістом "Оклахоми", а наприкінці літа перейшов до "Торонто", підписавши контракт на два роки.

Минулого сезону на рахунку українського баскетболіста 56 матчів із середніми показниками 4,6 очка та 1,6 підбирання за гру.


Данило Слесь, ZN.ua





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