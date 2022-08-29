Клуб НБА відрахував баскетболіста збірної України

Клуб НБА "Торонто Репторз" відрахував українського баскетболіста Святослава Михайлюка.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Шамс Чаранія.

Легкий форвард зараз перебуває у складі збірної України. Найближчим часом 25-річний баскетболіст займатиметься пошуком нового клубу.

Нагадаємо, влітку 2018 Святослав Михайлюк був обраний "Лейкерс" на драфті НБА під 47-м номером. Він став першим в історії клубу задрафтованим українцем.

У складі команди з Лос-Анджелеса форвард закріпитися не зумів і пізніше перейшов у "Детройт". На початку минулого року Михайлюк став баскетболістом "Оклахоми", а наприкінці літа перейшов до "Торонто", підписавши контракт на два роки.

Минулого сезону на рахунку українського баскетболіста 56 матчів із середніми показниками 4,6 очка та 1,6 підбирання за гру.