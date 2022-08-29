Зіркового футболіста "Барселони" побили та пограбували у власному будинку

П'єр-Емерік Обамеянг пережив страшну ситуацію.

Зіркового футболіста
Обамеянг виступає за "Барселону" з лютого
© Barcelona FC

Нападник "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг став жертвою грабіжників, повідомляє El Pais.

Виданню через джерела в поліції вдалося дізнатися про подробиці ситуації.

Обамеянг знаходився вдома в каталонському місті Кастельдефельсі, коли щонайменше четверо чоловіків проникли в його сад, після чого почали загрожувати зброєю і побили футболіста.

Грабіжники погрожували спортсмену та його дружині доти, доки їм не вдалося відкрити сейф. З нього злочинці забрали коштовності, після чого зникли на білому автомобілі. Все це відбувалося орієнтовно о першій годині ночі.

Наразі поліція проводить розслідування та намагається знайти грабіжників. Про злочин повідомила дружина габонського гравця.

Нагадаємо, 33-річний П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до "Барселони" з лондонського "Арсеналу" у лютому. Минулого сезону Ла Ліги форвард провів 17 матчів та забив 11 голів.


Данило Слесь, ZN.ua





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