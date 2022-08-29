"Динамо" змінило місто та стадіон у Польщі для проведення єврокубкових матчів

Київське "Динамо" змінило стадіон, на якому проводитиме єврокубкові матчі у Польщі.

Про це свідчать дані офіційного сайту УЄФА.

У кваліфікації Ліги чемпіонів кияни грали та базувалися у польському місті Лодзь. Тепер команда гратиме у Кракові на стадіоні "Краковія".

На цій арені "Динамо" виступатиме у групі Ліги Європи з турецьким "Фенербахче", французьким "Ренном" та кіпрським АЕКом. Перший номінально домашній поєдинок проти кіпріотів "Динамо" проведе 15 вересня.

Велика ймовірність, що й базуватися київський клуб також буде у Кракові. Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв , що організація матчу в цьому місті коштує втричі дешевше, ніж у Лодзі.

Варто зазначити, що "Динамо" проводить єврокубкові поєдинки за межами України через повномасштабне воєнне вторгнення Росії.