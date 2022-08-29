Футболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІ

Роман Яремчук продовжить кар'єру у Бельгії.

Футболіст збірної України змінить клуб у Європі за рекордну суму – ЗМІ
Яремчук близький до повернення до Бельгії
© УАФ

Нападник збірної України Роман Яремчук близький до трансферу з португальської "Бенфіки" до бельгійського "Брюгге", повідомляє Record.

За інформацією джерела, 28 серпня клуби завершили переговори та підписали документи щодо угоди.

Очікується, що португальці отримають за футболіста 16 мільйонів євро. Ще три мільйони будуть прописані у якості бонусів, а 10% від наступного трансферу також дістануться "Бенфіці".

Якщо трансфер відбудеться офіційно, то це буде рекордна сума в історії "Брюгге", яку клуб заплатить за гравця.

Варто зазначити, що "Брюгге" йде на третьому місці в національному чемпіонаті та виступить на груповому етапі Ліги чемпіонів у квартеті з "Порту", "Атлетіко" та "Баєром". За команду виступає українець Едуард Соболь.

26-річний Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" минулого року, але закріпитися в основному складі португальців не зумів. При цьому у "Генті" українець був лідером команди.


Данило Слесь, ZN.ua





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