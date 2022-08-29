Новостей.COM ⇒
2022-08-29
Реброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕ
Український фахівець здобув індивідуальну нагороду.
Ребров очолює "Аль-Айн" з літа минулого року© Al Ain FC
Українського наставника клубу "Аль-Айн" Сергія Реброва визнано найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів за підсумками сезону-2021/22.
Про це
При цьому одразу сім футболістів команди українського фахівця увійшли до символічної збірної сезону.
Клуб Реброва минулого сезону в 14-й раз став чемпіоном ОАЕ, оновивши національний рекорд. Команда вперше посіла перше місце під керівництвом українця.
Нагадаємо, Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні минулого року. Раніше він успішно тренував київське "Динамо", саудівський "Аль-Ахлі" та угорський "Ференцварош".
Данило Слесь, ZN.ua