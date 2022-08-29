Реброва визнано найкращим тренером сезону в ОАЕ

Українського наставника клубу "Аль-Айн" Сергія Реброва визнано найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів за підсумками сезону-2021/22.

Про це повідомила прес-служба "Аль-Айну".

При цьому одразу сім футболістів команди українського фахівця увійшли до символічної збірної сезону.

Клуб Реброва минулого сезону в 14-й раз став чемпіоном ОАЕ, оновивши національний рекорд. Команда вперше посіла перше місце під керівництвом українця.

Нагадаємо, Сергій Ребров очолив "Аль-Айн" у червні минулого року. Раніше він успішно тренував київське "Динамо", саудівський "Аль-Ахлі" та угорський "Ференцварош".