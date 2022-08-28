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2022-08-28
Україна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу
Українці програли у першому матчі турніру.
Україна вперше за 24 роки зіграла на ЧС з волейболу© ecvv.com
Сьогодні, 27 серпня, чоловіча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті світу.
Україна у трьох партіях програли команді Сербії – 26:28, 21:25, 20:25. У групі Україна також зіграє проти команд Тунісу та Пуерто-Ріко.
До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожної групи, а також четвірка найкращих серед третіх місць.
Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.
Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна зацняла місце відстороненої команди РФ.
Зазначимо, що чемпіонат світу з волейболу 2022 року мав пройти в десяти містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.
Олексій Леонічев, ZN.ua