Україна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу

Українці програли у першому матчі турніру.

Україна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу
Україна вперше за 24 роки зіграла на ЧС з волейболу
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Сьогодні, 27 серпня, чоловіча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті світу.

Україна у трьох партіях програли команді Сербії – 26:28, 21:25, 20:25. У групі Україна також зіграє проти команд Тунісу та Пуерто-Ріко.

До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожної групи, а також четвірка найкращих серед третіх місць.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна зацняла місце відстороненої команди РФ.

Зазначимо, що чемпіонат світу з волейболу 2022 року мав пройти в десяти містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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