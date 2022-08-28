Україна з поразки стартувала на чоловічому чемпіонаті світу з волейболу

Сьогодні, 27 серпня, чоловіча збірна України з волейболу стартувала на чемпіонаті світу.

Україна у трьох партіях програли команді Сербії – 26:28, 21:25, 20:25. У групі Україна також зіграє проти команд Тунісу та Пуерто-Ріко.

До 1/8 вийдуть перші та другі місця кожної групи, а також четвірка найкращих серед третіх місць.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна зацняла місце відстороненої команди РФ .

Зазначимо, що чемпіонат світу з волейболу 2022 року мав пройти в десяти містах Росії, але був перенесений до Польщі та Словенії.