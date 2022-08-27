Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ

Українець може залишити Португалію.

Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ
Яремчук програє конкуренцію молодому Рамушу
© twitter.com/SLBenfica

Форвард збірної України Роман Яремчук більше не входить до планів португальської "Бенфіки", повідомляє Record.

За інформацією джерела, португальці виставили нападаючого на продаж. За Романа керівництво "Бенфіки" хоче вторгувати 20 мільйонів євро.

Інсайдери повідомляють, що головним претендентом на підписання Романа Яремчука є іспанська "Севілья".

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.

У новому сезоні Яремчук виходив на поле лише на заміну у 5 матчах "Бенфіки". У його активі один гольовий пас.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
Лідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупаціїЛідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупації
Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоніНайкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні
УЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезонуУЄФА назвав найкращих футболіста та тренера минулого сезону
"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів
Зірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку УкраїниЗірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку України
Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023
"Шахтар" оголосив про оренду бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про оренду бразильського футболіста
"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини
"Шахтар" без зіркового легіонера повернувся до України перед стартом нового сезону УПЛ"Шахтар" без зіркового легіонера повернувся до України перед стартом нового сезону УПЛ
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Последние новости
Подгружаем последние новости