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2022-08-27
Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ
Українець може залишити Португалію.
Яремчук програє конкуренцію молодому Рамушу© twitter.com/SLBenfica
Форвард збірної України Роман Яремчук більше не входить до планів португальської "Бенфіки", повідомляє
За інформацією джерела, португальці виставили нападаючого на продаж. За Романа керівництво "Бенфіки" хоче вторгувати 20 мільйонів євро.
Інсайдери повідомляють, що головним претендентом на підписання Романа Яремчука є іспанська "Севілья".
Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.
У новому сезоні Яремчук виходив на поле лише на заміну у 5 матчах "Бенфіки". У його активі один гольовий пас.
Олексій Леонічев, ZN.ua