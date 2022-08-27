Футболіста збірної України виставили на трансфер у Європі – ЗМІ

Форвард збірної України Роман Яремчук більше не входить до планів португальської "Бенфіки", повідомляє Record .

За інформацією джерела, португальці виставили нападаючого на продаж. За Романа керівництво "Бенфіки" хоче вторгувати 20 мільйонів євро.

Інсайдери повідомляють, що головним претендентом на підписання Романа Яремчука є іспанська "Севілья".

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.

У новому сезоні Яремчук виходив на поле лише на заміну у 5 матчах "Бенфіки". У його активі один гольовий пас.