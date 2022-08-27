Лідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупації

Батьки баскетболіста перебувають у Херсонській області, інформує ZN.ua.

Лідер збірної України з баскетболу розповів про життя родичів у російській окупації
Пустовий грає в Іспанії
© ФБУ

Лідер збірної України з баскетболу Антон Пустовий розповів про життя родичів у російській окупації.

"У мене батьки на окупованій території, у Каховці Херсонської області. Не хочуть їхати, хоча я пропонував їм тисячу разів. Кажуть, що не хочуть покидати будинок. Поки будуть там, далі подивимося. Слава Богу, зв'язок із ними є. Іноді Інтернет пропадає, але це на день-два, потім відновлюється.

Більш менш вдається регулярно з ними зв'язуватися. І по відео, і по текстовим повідомленням. Хоча я їм кажу: "Чого ви сидите?! Ніхто ж не знає, що завтра спаде на думку цим проклятим окупантам". Але переконати їх поки що не вдається", – сказав Пустовий в інтерв'ю " Суспільне Спорт ".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Окупувати Херсон російським загарбникам вдалося ще на початку березня 2022 року.

30-річний Пустовий з 2018 року виступав у складі "Барселони", а минулого літа стало відомо про те, що українець залишив каталонський клуб у статусі вільного агента та перейшов до "Гран-Канарії".

До "Барси" Пустовий грав за "Обрадойро" та "Хімік". У 2015 році він виграв чемпіонат України, а в після сезону став чемпіоном Іспанії.

У липні цього року Пустовий перейшов до іспанського баскетбольного клубу "УКАМ Мурсія".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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