Став відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів
Донеччани потрапили до непростої групи.
"Шахтар" представив календар матчів команди на груповому етапі Ліги чемпіонів.
У 1-му матчі "гірники" зіграють на виїзді з "Лейпцигом", а завершать груповий етап також грою проти німців, але вже вдома.
Розклад матчів:
1-й тур. 6 вересня, 22:00
"Лейпциг" – "Шахтар"
2-й тур. 14 вересня, 19:45
"Шахтар" – "Селтік"
3-й тур. 5 жовтня, 22:00
"Реал" – "Шахтар"
4-й тур, 11 жовтня, 22:00
"Шахтар" – "Реал"
5-й тур. 25 жовтня, 22:00
"Селтік" – "Шахтар"
6-й тур. 2 листопада, 19:45
"Шахтар" – "Лейпциг"
Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Шахтар" свої домашні матчі ЛЧ проводитиме у польській Варшаві.
Через війну "Шахтар" залишили практично всі зіркові легіонери. У команді з іноземців залишалися нападник Лассіна Траоре, півзахисник Невен Джурасек та бразильський захисник Лукас Тейлор.