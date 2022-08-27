Став відомий розклад "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів

"Шахтар" представив календар матчів команди на груповому етапі Ліги чемпіонів.

У 1-му матчі "гірники" зіграють на виїзді з "Лейпцигом", а завершать груповий етап також грою проти німців, але вже вдома.

Розклад матчів:

1-й тур. 6 вересня, 22:00

"Лейпциг" – "Шахтар"

2-й тур. 14 вересня, 19:45

"Шахтар" – "Селтік"

3-й тур. 5 жовтня, 22:00

"Реал" – "Шахтар"

4-й тур, 11 жовтня, 22:00

"Шахтар" – "Реал"

5-й тур. 25 жовтня, 22:00

"Селтік" – "Шахтар"

6-й тур. 2 листопада, 19:45

"Шахтар" – "Лейпциг"

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Шахтар" свої домашні матчі ЛЧ проводитиме у польській Варшаві.

Через війну "Шахтар" залишили практично всі зіркові легіонери. У команді з іноземців залишалися нападник Лассіна Траоре, півзахисник Невен Джурасек та бразильський захисник Лукас Тейлор.