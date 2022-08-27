Український легкоатлет виграв етап Діамантової ліги у Швейцарії

У Швейцарській Лозанні відбувся черговий етап легкоатлетичної Діамантової ліги.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко виграв золоту медаль, використавши лише по одній спробі, щоб взяти висоту 2,15 м, 2,20 м і 2,24 м.

Катарець Мутаз Есса Баршим виборов срібло, а бронзу виграв американець Джувон Гаррісон.

У фіналі змагань із потрійного стрибка українка Марина Бех-Романчук у найкращій спробі показала результат 14,31 метра та посіла третє місце.

Золото здобула авторка світового рекорду венесуелка Юлімар Рохас (15,31 м). Срібло взяла представниця Ямайки Шаніка Томас (14,64).

Зазначимо, що Проценко є уродженцем Херсона, а початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів в окупації.

Проценко спочатку був у Херсоні, а потім поїхав до населеного пункту на Херсонщині, де провів 40 днів. Спортсмену все ж таки вдалося виїхати з окупованих територій разом з дружиною та двома дітьми.

Діамантова ліга є щорічною серією престижних комерційних змагань із легкої атлетики.