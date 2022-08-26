Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні

Херсонський "Продексім" не гратиме у новому сезоні чемпіонату України з футзалу.

Асоціація футзалу України оприлюднила список учасників Екстра-ліги-2022/23, в якому не було "Продексиму".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Окупувати Херсон російським загарбникам вдалося ще на початку березня 2022 року.

Була інформація про збереження "Продексиму" та переїзд до Києва чи Львова, проте вона не підтвердилася. Майже всі футзалісти херсонської команди знайшли нові клуби.

"Продексім" є чотириразовим чемпіоном України та регулярним учасником Ліги чемпіонів.