Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні

Новий сезон стартує без гранду українського футзалу.

Найкращий футзальний клуб України з окупованого Херсону не гратиме у новому сезоні
"Продексім" на момент зупинки сезону був лідером чемпіонату
© pik.in.ua

Херсонський "Продексім" не гратиме у новому сезоні чемпіонату України з футзалу.

Асоціація футзалу України оприлюднила список учасників Екстра-ліги-2022/23, в якому не було "Продексиму".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Окупувати Херсон російським загарбникам вдалося ще на початку березня 2022 року.

Була інформація про збереження "Продексиму" та переїзд до Києва чи Львова, проте вона не підтвердилася. Майже всі футзалісти херсонської команди знайшли нові клуби.

"Продексім" є чотириразовим чемпіоном України та регулярним учасником Ліги чемпіонів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів
Зірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку УкраїниЗірки тенісу провели благодійний турнір на підтримку України
Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023
Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської лігиГранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
"Шахтар" презентував дизайн клубного автобуса в українському стилі"Шахтар" презентував дизайн клубного автобуса в українському стилі
"Шахтар" без зіркового легіонера повернувся до України перед стартом нового сезону УПЛ"Шахтар" без зіркового легіонера повернувся до України перед стартом нового сезону УПЛ
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
"Шахтар" провів два контрольні матчі за день проти саудівського клубу"Шахтар" провів два контрольні матчі за день проти саудівського клубу
Чотири футболісти "Динамо" привернули інтерес англійських клубів – ЗМІЧотири футболісти "Динамо" привернули інтерес англійських клубів – ЗМІ
Помер один із найкращих гандбольних тренерів УкраїниПомер один із найкращих гандбольних тренерів України
Последние новости
Подгружаем последние новости