Королі для "Шахтаря", старі друзі для "Динамо" та вендетта для "Дніпра-1": підсумки жеребкування єврокубків

Цього тижня завершилися матчі відбіркових турнірів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Ліги Конференцій, за підсумками яких відбулося жеребкування групових турнірів, інформує Апостроф .

У Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" отримав дуже прийнятний жереб. Але в нинішній ситуації для "гірників" будь-який матч – тяжке випробування. Залишившись практично без легіонерів, нинішній "Шахтар" далекий від команди навіть річної давнини.

Суперниками "Шахтаря" у групі F будуть мадридський "Реал", німецький "Ред Булл Лейпциг" та шотландський "Селтік". З Королівським клубом українська команда грає третій рік поспіль та четвертий за 6 років (2-0-4). З німцями "Шахтар" також перетинається щороку, але з "Лейпцигом" раніше не грав. А ось із "кельтами" чемпіон України двічі перетинався (2-0-2).

У Лізі Європи київське "Динамо" потрапило до групи В. Суперниками киян будуть турецький "Фенербахче", який кияни пройшли у липні у кваліфікації Ліги чемпіонів, французький "Ренн", який динамівці двічі обіграли у Лізі Європи чотири роки тому, та кіпрський АЕК. Із останнім клубом динамівці раніше не зустрічалися. Але кияни можуть помститися за "Дніпро-1", який поступився кіпріотам із сумарним рахунком 1:5 у плей-офф раунді Ліги Європи.

"Дніпро-1" зіграє у груповому турнірі Ліги конференцій з нідерландським АЗ Алкмаар, кіпрським "Аполлоном" та ліхтенштейнським "Вадуцом". Звісно, фаворитом цієї групи є АЗ. А ось дніпряни отримали шанс помститися кіпріотам. Щоправда, "Аполлон" - чемпіон країни, тоді як АЕК - лише бронзовий призер. Тим солодшою буде помста. Ну а для скромного "Вадуца" участь у груповому турнірі єврокубків – це вже свято.

Нагадаємо, що раніше Україна вже втратила дві команди у єврокубках. "Ворскла" поступилася шведському АІКу (3:2, 0:2), а "Зоря" програла румунській "Універсітаті" (1:0, 0:3).

Матчі першого туру єврокубків відбудуться з 6 по 8 вересня. Українські команди свої домашні матчі проводять у сусідніх Польщі та Словаччині.