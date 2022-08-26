"Динамо" дізналося суперників по групі Ліги Європи

Кияни виступатимуть у ЛЄ.

Матчі пройдуть восени
© ФК Динамо

У п'ятницю, 26 серпня, у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, суперників на якому дізналося і "Динамо".

Кияни потрапили до квартету B, де зіграють проти французького "Ренна", турецького "Фенербахче" та кіпрського клубу АЕК. Матчі першого ранку відбудуться вже 8-го вересня.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшло турецький "Фенербахче", австрійський "Штурм", але поступилося португальській Бенфіці".

Фінал Ліги Європи-2022/23 проходитиме в угорському Будапешті на "Пушкаш Арені". Чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою"Барселона" та "Манчестер Сіті" провели благодійний матч на підтримку боротьби з важкою хворобою
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
"Дніпро-1" отримав суперників на груповому етапі Ліги конференцій"Дніпро-1" отримав суперників на груповому етапі Ліги конференцій
У "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування Ліги чемпіонівУ "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування Ліги чемпіонів
"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів
"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів
"Динамо" не готове грати на рівні Ліги чемпіонів – Луческу"Динамо" не готове грати на рівні Ліги чемпіонів – Луческу
"Динамо" повторно програло "Бенфіці" та вилетіло з Ліги чемпіонів"Динамо" повторно програло "Бенфіці" та вилетіло з Ліги чемпіонів
АЕК - "Дніпро-1": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги ЄвропиАЕК - "Дніпро-1": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги Європи
Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"
Гранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської лігиГранд українського баскетболу виступить у новому сезоні Балканської ліги
Українська легкоатлетка Магучіх виборола історичне золото чемпіонату ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Магучіх виборола історичне золото чемпіонату Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости