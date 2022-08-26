"Динамо" дізналося суперників по групі Ліги Європи

У п'ятницю, 26 серпня, у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, суперників на якому дізналося і "Динамо".

Кияни потрапили до квартету B, де зіграють проти французького "Ренна", турецького "Фенербахче" та кіпрського клубу АЕК. Матчі першого ранку відбудуться вже 8-го вересня.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у кваліфікації Ліги чемпіонів, де пройшло турецький "Фенербахче", австрійський "Штурм", але поступилося португальській Бенфіці".

Фінал Ліги Європи-2022/23 проходитиме в угорському Будапешті на "Пушкаш Арені". Чинним переможцем Ліги Європи є німецький "Айнтрахт".