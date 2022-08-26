Матч УПЛ "Шахтар" – "Динамо" може пройти у Лондоні

Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо" може бути зіграний у Лондоні, повідомляє Tribuna.com , посилаючись на джерела, близькі до "гірників".

За інформацією джерела, донеччани запропонували провести його у столиці Англії, а головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтримав цю ідею.

Усі кошти, зароблені від продажу квитків, будуть передані на гуманітарні потреби та ЗСУ.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Польщі.