Матч УПЛ "Шахтар" – "Динамо" може пройти у Лондоні

Центральна битва чемпіонату може відбутися не в Україні, інформує ZN.ua.

Матч УПЛ
Матч заплановано на 15 жовтня
© ФК Шахтер

Матч 7-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо" може бути зіграний у Лондоні, повідомляє Tribuna.com, посилаючись на джерела, близькі до "гірників".

За інформацією джерела, донеччани запропонували провести його у столиці Англії, а головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підтримав цю ідею.

Усі кошти, зароблені від продажу квитків, будуть передані на гуманітарні потреби та ЗСУ.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон УПЛ стартував 23 серпня, а матчі відбуваються у різних містах України. Єврокубкові поєдинки "Шахтар" та "Динамо" зіграють у Польщі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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