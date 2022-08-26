У "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування Ліги чемпіонів

Донеччани зіграють у групі турніру.

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Перший тур групового етапу відбудеться 6-7 вересня
© ФК Шахтер

Директор з футболу ФК "Шахтар" Даріо Срна та головний тренер команди Ігор Йовічевич прокоментували підсумки жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

"У Лізі чемпіонів легких груп не буває. Битимемося до останнього. Скажімо так: могло бути гірше, могло бути краще. У нас молода команда, новий тренер. Найважливіше, щоб отримували задоволення від ігор, які чекають. На жаль, повні трибуни не будуть в Україні, але я впевнений, що будуть у Варшаві. Прийде багато наших уболівальників, українців – вони заслуговують, як і вся Україна, щоб ми показали гарний яскравий футбол, щоб вони отримували задоволення від нашої гри", - сказав Срна.

"У Лізі чемпіонів ти знаєш усі команди, і ти вже серед 32 найкращих. Це великий показник, і з кожним днем я все більше розумію, що перебуваю у великому клубі. Незважаючи на обставини та зовнішні чинники навколо наших клубів, "Шахтар" продовжує мати більшу репутацію та статус у європейському футболі. Усі знають, що у нас зміна поколінь і йде нова генерація. Я отримав, напевно, 200 СМС про те, що у нас великий запас потенціалу і з часом ми станемо гарною українською командою. А зараз ми сприймаємо Лігу чемпіонів як спокусу, спортивний виклик. Битимемося і презентуватимемо країну якнайкраще", - сказав Йовичевіч.

"Шахтар" за підсумками жеребкування потрапив до групи F Ліги чемпіонів, де зіграє проти іспанського "Реала", шотландського "Селтіка" та німецького "Лейпцига".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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