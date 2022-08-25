"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

У турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Єдиним представником України на цій стадії турніру буде донецький "Шахтар", який потрапив до третього кошика перед жеребкуванням. У результаті "гірники" потрапили до групи F, в якій зустрінуться з чинним чемпіоном ЛЧ мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".

Склад усіх груп:

Група А: "Аякс", "Ліверпуль", "Наполі", "Рейнджерс";

Група В: "Порту", "Атлетіко", "Баєр", "Брюгге";

Група С: "Баварія", "Барселона", "Інтер", "Вікторія";

Група D: "Айнтрахт", "Тоттенхем", "Спортінг", "Марсель";

Група E: "Мілан", "Челсі", "Зальцбург", "Динамо" Загреб;

Група F: "Реал", "Лейпциг", "Шахтар", "Селтік";

Група G: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія" Д, "Копенгаген";

Група Н: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфіка", "Маккабі" Хайфа.

Перший тур групового етапу відбудеться 6-7 вересня, а заключний шостий тур пройде 1-2 листопада. Варто зазначити, що вже 20 листопада розпочнеться чемпіонат світу з футболу у Катарі.