"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

Донецький клуб буде єдиним представником України в основній сітці турніру, інформує ZN.ua.

"Шахтар" буде єдиним представником України у груповому раунді ЛЧ
© ФК Шахтер

У турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Єдиним представником України на цій стадії турніру буде донецький "Шахтар", який потрапив до третього кошика перед жеребкуванням. У результаті "гірники" потрапили до групи F, в якій зустрінуться з чинним чемпіоном ЛЧ мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".

Склад усіх груп:

Група А: "Аякс", "Ліверпуль", "Наполі", "Рейнджерс";

Група В: "Порту", "Атлетіко", "Баєр", "Брюгге";

Група С: "Баварія", "Барселона", "Інтер", "Вікторія";

Група D: "Айнтрахт", "Тоттенхем", "Спортінг", "Марсель";

Група E: "Мілан", "Челсі", "Зальцбург", "Динамо" Загреб;

Група F: "Реал", "Лейпциг", "Шахтар", "Селтік";

Група G: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія" Д, "Копенгаген";

Група Н: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфіка", "Маккабі" Хайфа.

Перший тур групового етапу відбудеться 6-7 вересня, а заключний шостий тур пройде 1-2 листопада. Варто зазначити, що вже 20 листопада розпочнеться чемпіонат світу з футболу у Катарі.


Данило Слесь, ZN.ua





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