"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів

Київська команда готується до старту в УПЛ.

"Динамо" вже прибуло до Львова
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" прибуло до України після завершення кампанії у Лізі чемпіонів, про що повідомила прес-служба столичного клубу.

Команда Мірчі Луческу базувалася у Польщі та проводила матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" вийшло у плей-офф відбору ЛЧ, де двічі програло "Бенфіці" (0:2, 0:3). Тепер кияни виступлять у груповому раунді Ліги Європи.

"Динамо" після матчу з "Бенфікою" вилетіло з Лісабона до Польщі. Потім на клубних автобусах команда прибула до України.

Київська команда готуватиметься на базі львівського "Руху" до перенесеного поєдинку першого туру УПЛ проти "Дніпра-1". Гра відбудеться 28 серпня на стадіоні "Арена Львів".


Данило Слесь, ZN.ua





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