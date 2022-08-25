"Динамо" повернулося до України після матчів Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" прибуло до України після завершення кампанії у Лізі чемпіонів, про що повідомила прес-служба столичного клубу.

Команда Мірчі Луческу базувалася у Польщі та проводила матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" вийшло у плей-офф відбору ЛЧ, де двічі програло "Бенфіці" (0:2, 0:3). Тепер кияни виступлять у груповому раунді Ліги Європи.

"Динамо" після матчу з "Бенфікою" вилетіло з Лісабона до Польщі. Потім на клубних автобусах команда прибула до України.

Київська команда готуватиметься на базі львівського "Руху" до перенесеного поєдинку першого туру УПЛ проти "Дніпра-1". Гра відбудеться 28 серпня на стадіоні "Арена Львів".