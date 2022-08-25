Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО). очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій від DAZN.

На першому рядку Усик змістив Канело Альвареса, який після поразки від Дмитра Бівола опустився на третє місце.

Топ-10 рейтингів DAZN

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Інуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф'юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку 25 вересня минулого року Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.