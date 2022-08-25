Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Українець обійшов Альвареса.

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу
Рейтинг склав DAZN

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО). очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій від DAZN.

На першому рядку Усик змістив Канело Альвареса, який після поразки від Дмитра Бівола опустився на третє місце.

Топ-10 рейтингів DAZN

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Інуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф'юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку 25 вересня минулого року Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Промоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУПромоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУ
Українські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусівУкраїнські дзюдоїсти заявилися на ЧС, незважаючи на участь росіян та білорусів
Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи
Блок рекламы


Похожие новости
"Даю вам сім днів": Ф'юрі назвав суму, за яку готовий провести бій з Усиком"Даю вам сім днів": Ф'юрі назвав суму, за яку готовий провести бій з Усиком
Промоутер назвав найважчий момент для Усика в реванші проти ДжошуаПромоутер назвав найважчий момент для Усика в реванші проти Джошуа
Усик відреагував на вигуки про Сімферополь після реваншу з ДжошуаУсик відреагував на вигуки про Сімферополь після реваншу з Джошуа
Стала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світуСтала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
Ф'юрі відповів на виклик Усика і назвав головну умову для проведення боюФ'юрі відповів на виклик Усика і назвав головну умову для проведення бою
Усик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерівУсик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів
Усик назвав єдиного боксера, з яким готовий зустрітися на рингуУсик назвав єдиного боксера, з яким готовий зустрітися на рингу
Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світуУсик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський про бій Усика«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський про бій Усика
Последние новости
Подгружаем последние новости