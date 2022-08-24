Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023

Українська збірна продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу, інформує ZN.ua.

Збірна України з баскетболу програла Італії у відборі на ЧС-2023
Україна програла Італії у Ризі
© Федерація баскетболу України

Збірна України з баскетболу зазнала поразки від Італії у поєдинку відбіркового турніру на чемпіонат світу-2023.

Підопічні Айнарса Багатскіса у номінально домашньому матчі у Ризі програли з рахунком 89:97.

В останню десятихвилинку українцям вдалося зрівняти рахунок, але потім серія фолів допомогла італійцям піти у відрив, який відіграти не вдалося.

Найрезультативнішим серед українців за підсумками матчу став баскетболіст із НБА Святослав Михайлюк, який набрав 11 очок.

Україна – Італія – 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Україна: Близнюк 9+6 підбирань, Герун 10+7 підбирань, Лукашов 10+7 підбирань+6 передач, Лень 8, Михайлюк 11 – старт; Пустовий 10, Санон 8+5 передач, Ткаченко 8, Бобров 7, Сидоров 8, Войналович 0.

Вже 27 серпня Україна проведе наступний матч на виїзді проти Ісландії. У групі L українці йдуть п'ятими, а на чемпіонат світу потраплять три найкращі команди.


Данило Слесь, ZN.ua





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