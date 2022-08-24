Матч УПЛ тричі переривався через повітряну тривогу

Матч української Прем'єр-ліги у Львові між місцевим "Рухом" та харківським "Металістом" переривався три рази через повітряну тривогу.

Вперше в історії елітного дивізіону чемпіонату України це сталося за рахунку 1:1 на 44-й хвилині гри. Потім ситуація повторилася на 51-й та 77-й хвилинах.

Щоразу гравці, тренери, бригада арбітрів та персонал вирушали в укриття. Гра розпочалася о 15:00, а фінальний свисток пролунав, коли пройшло майже чотири з половиною години. "Металіст" здобув перемогу з рахунком 2:1.

(фото – ФК "Рух")

Варто зазначити, що цей поєдинок завершив перший тур УПЛ. Усі матчі проходять без уболівальників на трибунах і зупинятимуться у разі тривоги у місті, де проходить гра.