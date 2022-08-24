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2022-08-24
Ліга чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування групового етапу
Своїх суперників дізнаються "Динамо" і "Шахтар".
Початок жеребкування - о 18:00© uefa.com
1 жовтня у швейцарському Ньоні пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Своїх суперників на цій стадії дізнаються київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Кияни потрапили в 3-й кошик при жеребкуванні, "гірники" - в другий.
Подивитися жеребкування в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок - о 18:00 за київським часом.
ZN.UA проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що жеребкування через пандемію коронавірусу пройде без представників клубів і преси.
Також в рамках заходів будуть вручені нагороди найкращим гравцям і тренерам за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Олексій Леонічев, ZN.ua