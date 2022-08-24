Ліга чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування групового етапу

Своїх суперників дізнаються "Динамо" і "Шахтар".

Ліга чемпіонів: де і коли дивитися жеребкування групового етапу
Початок жеребкування - о 18:00
© uefa.com

1 жовтня у швейцарському Ньоні пройде жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Своїх суперників на цій стадії дізнаються київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Кияни потрапили в 3-й кошик при жеребкуванні, "гірники" - в другий.

Подивитися жеребкування в Україні можна буде на телеканалі "Футбол 1". Початок - о 18:00 за київським часом.

ZN.UA проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що жеребкування через пандемію коронавірусу пройде без представників клубів і преси.

Також в рамках заходів будуть вручені нагороди найкращим гравцям і тренерам за підсумками минулого сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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