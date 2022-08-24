"Динамо" не готове грати на рівні Ліги чемпіонів – Луческу

Кияни покинули турнір.

"Динамо" зіграє у ЛЄ
© ФК Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки".

"У нас велика проблема. Не можна допускати стільки помилок, як це було сьогодні. Команда не готова грати на такому рівні. У результаті могло бути шість чи сім голів. Між двома командами велика різниця. Ми давали "Бенфіці" шанси забивати: у першому випадку помилився воротар, у другому – наша оборона, яка надала м'яч Рафі Сілві, третій епізод – ще одна помилка з нашого боку та контратака.

У нашій ситуації важко підготувати команду. Гравці два місяці не були вдома та не бачили родини. Я не хочу шукати виправдань. "Бенфіка" в обох матчах перевершила нас, незважаючи на те, що ми робили все, що могли. Сподіваюся, футболісти морально відновляться після цієї гри. Це буде важкий сезон, але ми маємо продовжувати – це важливо для всіх нас", – наводить слова Луческу O Jogo.

Нагадаємо, "Динамо" у матчі-відповіді програло "Бенфіці" з рахунком 0:3 і тепер зіграє в групі Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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