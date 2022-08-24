"Динамо" повторно програло "Бенфіці" та вилетіло з Ліги чемпіонів
Кияни не зіграють у групі ЛЧ.
У вівторок, 23 серпня, в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Португалії зустрічалися "Бенфіка" та київське "Динамо".
Перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0, а у столиці Португалії "Бенфіка" розгромила команду Луческу з рахунком 3:0.
Португальці зробили результат ще у першому таймі, забивши тричі у ворота Бущана. "Динамо" нічого не змогло протиставити більш іменитому та індивідуально та командно сильному супернику.
Голами у складі господарів відзначилися Отаменді, Рафа Сілва та бразильський ексгравець донецького "Шахтаря" Давід Нерес.
"Бенфіка" – "Динамо" – 3:0
Голи: Отаменді, 27, Сілва, 40, Нерес, 42.
Таким чином, "Бенфіка" пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів, а "Динамо" тепер зіграє у групі Ліги Європи.
Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 26 серпня у турецькому Стамбулі.