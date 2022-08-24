"Динамо" повторно програло "Бенфіці" та вилетіло з Ліги чемпіонів

Кияни не зіграють у групі ЛЧ.

"Динамо" пропустило три голи за 15 хвилин
© ФК Динамо

У вівторок, 23 серпня, в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Португалії зустрічалися "Бенфіка" та київське "Динамо".

Перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0, а у столиці Португалії "Бенфіка" розгромила команду Луческу з рахунком 3:0.

Португальці зробили результат ще у першому таймі, забивши тричі у ворота Бущана. "Динамо" нічого не змогло протиставити більш іменитому та індивідуально та командно сильному супернику.

Голами у складі господарів відзначилися Отаменді, Рафа Сілва та бразильський ексгравець донецького "Шахтаря" Давід Нерес.

"Бенфіка" – "Динамо" – 3:0

Голи: Отаменді, 27, Сілва, 40, Нерес, 42.

Таким чином, "Бенфіка" пробилася до групового етапу Ліги чемпіонів, а "Динамо" тепер зіграє у групі Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи відбудеться 26 серпня у турецькому Стамбулі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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