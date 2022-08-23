Представлений м'яч на новий сезон УПЛ

Українська Прем'єр-ліга презентувала м'яч на новий сезон турніру.

Білий м'яч має синьо-жовті елементи, а також емблему технічного спонсора Puma у пурпуровому кольорі.

"Єдиній нації – єдиний м'яч", – саме так УПЛ представила атрибут.

Ця модель PUMA Orbita Ball сертифікована ФІФА та розроблена за допомогою високочастотної технології, що забезпечує відмінну стабільність, стійкість та знижене водопоглинання.

Зазначимо, що це буде вперше, коли всі матчі УПЛ гратимуть одним м'ячем.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон стартує сьогодні, 23 серпня, матчем "Шахтар" – "Металіст 1925".