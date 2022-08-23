АЕК - "Дніпро-1": прогноз букмекерів, де і коли дивитись матч Ліги Європи

У четвер, 25 серпня, в рамках матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи АЕК (Ларнака) зіграє проти українського "Дніпра-1".

Стартовий свисток прозвучить о 19:00 і транслюватиметься телеканалом "2+2", а також на ютуб-каналі FootballHub.

Букмекери вважають фаворитом цієї зустрічі господарів. Так, коефіцієнт на перемогу кіпріотів оцінюється у 1,96. Нічия – 3,60. Перемога дніпрян, у свою чергу, дорівнює 3,80.

Нагадаємо, перший матч команд у Словаччині завершився поразкою українського клубу з рахунком 1:2.

Переможець протистояння вийде до групового раунду Ліги Європи, а той, хто програв, вирушить на цю ж стадію, але до Ліги конференцій.

За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.