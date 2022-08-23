"Шахтар" оголосив про оренду бразильського футболіста

"Гірники" підписали Лукаса Тейлора.

Лукас Тейлор перейшов до "Шахтаря" з ПАОКа
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання бразильського захисника Лукаса Тейлора.

27-річний футболіст перейшов до української команди з грецького ПАОКа на правах оренди. Угода розрахована на один сезон.

Лукас Тейлор у 2018-му році переїхав з Бразилії до України та приєднався до клубу "Львів", після чого виступав за португальський "Ешторіл-Прая" та "Дніпро-1". З дніпровського клубу минулого року він перейшов до ПАОКа.

Нагадаємо, через війну "Шахтар" залишили практично всі зіркові легіонери. До переходу Тейлора в команді з іноземців залишалися нападник Лассіна Траоре та півзахисник Невен Джурасек, який поповнив команду у липні.

Сезон УПЛ "гірники" розпочнуть 23 серпня матчем із "Металістом 1925".


Данило Слесь, ZN.ua





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