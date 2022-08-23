Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти "Бенфіки"

"Динамо" зіграє у Португалії.

Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти
"Динамо" постарається вийти до групи ЛЧ
© ФК Динамо

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти "Бенфіки" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Бенфіка" грає у хороший футбол, організовано, з добрими комбінаціями. Наш суперник перебуває у хорошій позиції, і я не можу сказати, хто кращий. Усі футболісти досвідчені та високого міжнародного рівня – Жілберто, Жоау Маріу, Грімальдо – мають високий потенціал. Рафа Сілва, мабуть, найкращий, і для мене сюрприз, що протягом усього цього часу він перебуває в Лісабоні, адже він міг би грати у великому клубі в іншій країні.

На даний момент лісабонська команда підготовлена ??набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде. Нам буде нелегко, але намагатимемося забути всі нефутбольні обставини та зосередитись лише на грі. Сподіваюся, ми покажемо гарну гру", – сказав Луческу на прес-конференції.

Нагадаємо, перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0.

Переможець пари вирушить до групового етапу Ліги чемпіонів, а друга команда виступить на груповому етапі Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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