"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини

Донецький Шахтар поповнив склад українським півзахисником Іваном Петряком, про що повідомила прес-служба клубу.

28-річний футболіст підписав контракт на чотири роки. Петряк перейшов до "Шахтаря" з угорського клубу "МОЛ Фехервар".

Іван Петряк вже перебував у "Шахтарі" після трансферу із луганської "Зорі" у 2016-му році. Тоді клуб віддавав хавбека в оренду назад у "Зорю" та в угорський "Ференцварош".

У результаті Петряк залишився в Угорщині, але перейшов до "МОЛ Фехервар" у 2019-му. За команду він провів 124 матчі, забив 28 голів та зробив 26 асистів. На рахунку гравця також є п'ять матчів за національну збірну України.

Нагадаємо, у "Шахтарі" через війну залишилося всього два легіонери. Це нападник Лассіна Траоре та півзахисник Невен Джурасек, який поповнив команду у липні.

Новий сезон УПЛ "гірники" розпочнуть 23 серпня матчем із "Металістом 1925".