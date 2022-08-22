Стала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести ще один бій до кінця року.

Як повідомляє Daily Mail, володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) готовий вийти на ринг проти українця у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу вже до кінця року.

При цьому джерело уточнило, що бій може відбутися 17 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Варто зазначити, що на 18 грудня у сусідньому Катарі заплановано фінальний матч чемпіонату світу-2022 з футболу.

Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа. Бій проходив у Джидді (Саудівська Аравія).