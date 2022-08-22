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2022-08-22
Стала відома можлива дата бою Усика з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
Українець може повернутися на ринг у грудні.
Усик може вийти на ринг у грудні© Boxingscene
Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може провести ще один бій до кінця року.
Як
При цьому джерело уточнило, що бій може відбутися 17 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Варто зазначити, що на 18 грудня у сусідньому Катарі заплановано фінальний матч чемпіонату світу-2022 з футболу.
Нагадаємо, Олександр Усик 20 серпня роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа. Бій проходив у Джидді (Саудівська Аравія).
Данило Слесь, ZN.ua