Українська легкоатлетка Магучіх виборола історичне золото чемпіонату Європи

Українка виграла змагання зі стрибків у висоту.

Українська легкоатлетка Магучіх виборола історичне золото чемпіонату Європи
Магучіх підкорила висоту 195 сантиметрів
© НОК України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, що проходить у Мюнхені (Німеччина).

20-річна спортсменка виступала у стрибках у висоту та зуміла підкорити планку 195 сантиметрів. Цього результату вистачило, щоб посісти перше місце. Срібло дісталося чорногорці Марії Вукович (195 см, більша кількість спроб), а бронза – сербці Ангеліні Топіч (193 см).

У змаганнях також брали участь Ірина Геращенко, яка стала п'ятою (193 см), та Юлія Левченко (186 см), яка зайняла дев'яте місце.

Ярослава Магучіх принесла Україні першу в історії золоту медаль чемпіонату Європи з цієї дисципліни.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингуДжошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
Промоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУПромоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУ
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини"Шахтар" підписав українського футболіста з чемпіонату Угорщини
16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду16-річний українець втретє в кар'єрі виграв дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду
Українки стали чемпіонками Європи з веслуванняУкраїнки стали чемпіонками Європи з веслування
Українська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Бех-Романчук з рекордом сезону виграла чемпіонат Європи
Український легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату ЄвропиУкраїнський легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату Європи
Українка Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у водуУкраїнка Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плаванняУкраїна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання
Последние новости
Подгружаем последние новости