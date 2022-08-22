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2022-08-22
Українська легкоатлетка Магучіх виборола історичне золото чемпіонату Європи
Українка виграла змагання зі стрибків у висоту.
Магучіх підкорила висоту 195 сантиметрів© НОК України
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, що проходить у Мюнхені (Німеччина).
20-річна спортсменка виступала у стрибках у висоту та зуміла підкорити планку 195 сантиметрів. Цього результату вистачило, щоб посісти перше місце. Срібло дісталося чорногорці Марії Вукович (195 см, більша кількість спроб), а бронза – сербці Ангеліні Топіч (193 см).
У змаганнях також брали участь Ірина Геращенко, яка стала п'ятою (193 см), та Юлія Левченко (186 см), яка зайняла дев'яте місце.
Ярослава Магучіх принесла Україні першу в історії золоту медаль чемпіонату Європи з цієї дисципліни.
Данило Слесь, ZN.ua