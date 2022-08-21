Українець Зінченко встановив унікальний рекорд за відсотком перемог у чемпіонаті Англії

Український футболіст Олександр Зінченко провів матч за лондонський "Арсенал" у третьому турі англійської Прем'єр-ліги проти "Борнмуту".

Українець провів на "канонірів" повний поєдинок, а лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0.

Як повідомляє OptaJoe, Олександр Зінченко виграв уже 65 із 79 матчів чемпіонату Англії в кар'єрі. Українець переміг у 82,3% з усіх поєдинків, у яких зіграв у АПЛ.

Цей показник є рекордним в історії АПЛ серед усіх гравців, які провели щонайменше 50 матчів у рамках турніру. До топ-3 входять Ар'єн Роббен ("Челсі", 82,1%) та Емерік Лапорт ("Манчестер Сіті", 81,5%).

Нагадаємо, 25-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" цього літа за суму близько 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані у якості бонусів.