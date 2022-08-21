Ф'юрі відповів на виклик Усика і назвав головну умову для проведення бою

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) відповів на виклик українського володаря поясів IBF, IBO, WBA Super та WBO Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Українець після перемоги над Ентоні Джошуа у реванші заявив, що готовий боксувати лише з Ф'юрі, а в іншому випадку не збирається виходити на ринг знову.

Тайсон Ф'юрі записав звернення до потенційного суперника:

"Я щойно побачив, як Джошуа вдруге програв Усику. Англія втратила свої пояси, але в мене є рішення. Якщо ви хочете їх повернути, то надішліть циганського варвара, відправте мене, і я позбавлю українського безхатька його титулів, як я зробив з останнім українським безхатьком (Ф'юрі у 2015-му році переміг Володимира Кличка – прим.).

Але це буде дорого. Ви повинні заплатити, якщо хочете побачити найкраще. Це буде дуже дорого, тож діставайте чекову книжку, і тоді я позбавлю українського безхатька поясів”.

Варто зазначити, що перемога над Ф'юрі принесе Усику звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, оскільки він збере всі титули дивізіону.