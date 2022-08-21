Усик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів

Подано дані суддівських записок за підсумками реваншу українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британця Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), повідомляє Daily Mail.

На бою в Саудівській Аравії працювали три судді. Британець Стів Грей віддав перемогу Усику з рахунком 115:113, українець Віктор Фесечко віддав перевагу співвітчизнику – 116:112. Лише американець Глен Фельдман нарахував очки на користь Джошуа – 113:115.

Також портал CompuBox розмістив статистику бою. Усик завдав всього 712 ударів, з яких 170 досягли цілі. В активі Джошуа 492 удари, з яких 124 були точними. Українець викинув 397 джебів (39 точних), а у британця на рахунку 212 джебів (23 точні).

Нагадаємо, українець захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.