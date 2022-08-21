Усик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів

Лише один із трьох суддів віддав перемогу британцю.

Усик – Джошуа 2: опубліковані записки суддів та статистика ударів боксерів
Усик завдав більше ударів, ніж Джошуа
© twitter.com/MatchroomBoxing

Подано дані суддівських записок за підсумками реваншу українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британця Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО), повідомляє Daily Mail.

На бою в Саудівській Аравії працювали три судді. Британець Стів Грей віддав перемогу Усику з рахунком 115:113, українець Віктор Фесечко віддав перевагу співвітчизнику – 116:112. Лише американець Глен Фельдман нарахував очки на користь Джошуа – 113:115.

Також портал CompuBox розмістив статистику бою. Усик завдав всього 712 ударів, з яких 170 досягли цілі. В активі Джошуа 492 удари, з яких 124 були точними. Українець викинув 397 джебів (39 точних), а у британця на рахунку 212 джебів (23 точні).

Нагадаємо, українець захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.


Данило Слесь, ZN.ua





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